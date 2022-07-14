Üretimde 24 ay kesintisiz artış

Son yedi çeyrekte kesintisiz büyüyen ve 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdam sağlayan Türkiye ekonomisinde sanayiye dayalı büyüme hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 9.1 ile beklentilerin üstünde arttı. Piyasa beklentisi aylıkta yüzde 0.3 daralma, yıllıkta ise yüzde 8 artış yönündeydi. Böylece sanayi üretiminde 24 ay art arda yıllık bazda kesintisiz yükseliş performansı sergilemiş oldu. Sanayi üretiminde yıllık bazda düşüş en son Mayıs 2020'de yaşanmıştı.Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132.7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksleri yıllık bazda sanayide yüzde 128.7, inşaatta yüzde 78.1, ticarette yüzde 132.6, hizmet sektöründe ise yüzde 167.3 arttı.TÜİK mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini de açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.8 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.8 artış kaydederken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.3 azalış gösterdi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 arttı. Aynı dönemde, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34.3, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.1 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 10.9 artış kaydetti. Cari fiyatlarla perakende ciro yıllık yüzde 139.9 yükseldi.TÜİK'in açıkladığı verilerle ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır. Önceki gün açıklanan mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi. Sanayi üretimi verileri ise, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir. Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları da mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 20.8 oranında artmıştır. Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.