Uzay çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün temel atma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta savunma sanayii olmak üzere hemen her alanda yakaladığımız bu gelişim ve ilerleme ivmesini, en üst seviyelere çıkartacağız. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda savunma sanayinin ve üretimin yüzyılı yapmak en önemli hedefimizdir" dedi. Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın uzaya yolcuğunu da değerlendiren Bakan Güler, "Uzay bilim misyonumuz çerçevesinde ilk kez bir Türk vatandaşı, Hava Kuvvetlerimizin seçkin bir personeli olan Pilot Albay Alper Gezeravcı, uzay yolculuğuna çıktı. Bu yolculuk ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bundan sonra da uzay çalışmalarımız, kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu. Bakan Yaşar Güler, yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesi dâhil, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceklerini de ifade etti. Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da Milli Savunma Bakanlığı ile yaptıkları iki büyük kentsel dönüşüm işi olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Yaklaşık 4.5 milyarlık güncel bedelle bakanlığımıza yeni tesisler kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.