Uzayda tarihi adım

Türkiye, uzay teknolojilerinde önemli bir başarıya daha imza attı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri tarafından tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Yörünge Transfer Aracı, uzaydaki görevine başarıyla başladı. Türkiye'nin ilk Yörünge Transfer Aracı (YTA) FGN-TUG-S01, 28 Kasım 2025'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 Transporter-15 roketiyle fırlatılmıştı. Fırlatma, Türkiye saatiyle (TSİ) 21.44'te başladı ve roketin birinci ile ikinci kademeleri sorunsuz şekilde ayrıldı. FGN-TUG-S01, ilk telemetri verilerini ileterek uzaydaki görevine resmen başlamış oldu. Görev, Fergani Uzay'ın uzay içi manevra ve taşıma kabiliyetinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım oluşturdu. FGN-TUG-S01, Fergani Uzay'ın gelecekteki konstelasyon (uydu takımı) görevleri için kritik bir dönüm noktası niteliğinde. Alçak yörüngeden (yaklaşık 500 km) başlayarak 1000 km üzerindeki yörüngelere uydu transferi yapabilecek kapasitede tasarlandı. Uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı dahil tüm alt sistemler, Fergani mühendisleri tarafından yerli imkânlarla geliştirildi. Bu sayede Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma yolunda büyük bir adım attı.

DÜNYADA BİR İLK

Milli YTA, aynı anda iki önemli ilki barındırıyor. FGN-TUG-S01 hem Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı hem de yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motorunu taşıyor. Araç, görev yörüngesine yerleşmesinin ardından planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek. Bu ateşleme, hibrit roket motorunun uzay ortamında ilk kez kullanılması nedeniyle dünya havacılık tarihinde bir dönüm noktası olacak. Milli YTA'nın hibrit tahrik sistemi, daha güvenli ve düşük maliyetli yapısıyla uyduların farklı yörüngelere taşınmasını ve görev ömürlerinin uzatılmasını sağlayacak.

BAYRAKTAR: UZAYDA HAREKET KABİLİYETİMİZ BAŞLADI

Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, fırlatma sürecini Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nden canlı bağlantıyla izledi. Başarılı ayrılmanın ardından yaptığı açıklamada, "2022'de kurduğumuz Fergani Uzay, bugün 135 kişilik ekibiyle ülkemizin ilk Yörünge Transfer Aracı'nı öz kaynaklarla uzaya çıkardı. Uçuş bilgisayarından aviyonik sistemlere kadar tamamen yerli mühendislik ürünü olan aracımız, Türkiye'nin uzaydaki hareket kabiliyetini başlatacak" dedi.

MİLLİ UZAY İÇİN YENİ BAŞARI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığını duyurdu. Görgün, bu başarının mühendislik birikimi, bilim insanlarının azmi ve Türkiye'nin uzay vizyonuna olan inancın bir göstergesi olduğunu vurguladı.Görgün, "Gökyüzüne uzanan her adım, hem Türkiye'nin stratejik bağımsızlığına hem de geleceğin yüksek teknoloji ekosistemine yapılan bir yatırımdır" diye konuştu.

HEDEF UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM

Bayraktar, görevin Türkiye'nin geliştirmekte olduğu 'Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi' için temel altyapı oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu görev, Uluğbey sistemi ve gelecekteki uydu takımlarımız için kritik bir adımdır. Beş yıl içinde 100'den fazla uyduyla Türkiye ve dost ülkeler için bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise geliştirmekte olduğumuz fırlatma sistemleriyle, dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyeti kazanmayı hedefliyoruz."