Vakıf Katılım’dan 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde sukuk ihracı

Vakıf Katılım 500 milyon ABD doları tutarında ilave ana sermaye (AT 1) niteliğinde sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Banka, Türkiye'deki katılım bankaları arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk ihracına imza atmış oldu.

İhraca; başta Körfez Bölgesi, İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80'de fazla uluslararası yatırımcıdan 1,8 milyar ABD doları tutarında talep geldi. Sermaye benzeri sukuk ihraçları içerisinde en düşük maliyetle tamamlanan ihracın global koordinatörlüğünü HSBC, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank üstlendi.

SUKUK İHRACINA 1,8 MİLYAR DOLARLIK TALEP

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, gerçekleştirilen ihraca ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle yalnızca müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda katılım bankacılığına duyulan güveni de pekiştiriyoruz. Son olarak gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolar tutarındaki ilave ana sermaye niteliğindeki sukuk ihracımıza gelen 1,8 milyar dolarlık güçlü talep, uluslararası yatırımcıların hem bankamıza hem de Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde de köklü geçmişimizden aldığımız güçle, büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam edecek, sektörümüzün gelişimine ve ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."