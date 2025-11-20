Vakıf Katılım’dan 8.5 MW’lık GES

VAKIF Katılım, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8.5 MWp kapasiteli öz tüketim Güneş Enerjisi Santrali'ni devreye aldı. 93 bin metrekarelik alanda kurulan tesis, yıllık 15 milyon kWh elektrik üretimiyle bankanın Genel Müdürlük binası ve tüm şubelerinin enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. Santralin yıllık 7.380 ton karbon emisyonu azaltımı sağlaması öngörülüyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projenin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini hızlandıracağını belirterek, "Nizip'te hayata geçirdiğimiz bu GES yatırımıyla enerji arz güvenliğimizi güçlendirdik ve karbon ayak izimizi azaltma yönünde önemli bir adım attık" dedi.