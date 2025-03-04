Vakıf Katılım’dan Ramazan’a özel: “Seferiler” ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor

Vakıf Katılım, Ramazan ayına yeni reklam filmi "Seferiler" ile hoş geldin diyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören reklam filminin ardından bu yıl da köklü değerlerimizi ve yardımlaşma kültürünü gelecek nesillere aktaran duygu dolu bir hikâyeyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Reklam filmi, Anadolu'nun misafirperverlik kültürünü sıcak ve samimi bir hikâyeyle ekranlara taşıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında geçen filmde, iftar sofrası için hazırlanan yemeklerin yabancı turistlerle paylaşıldığı ve eğlenceli anların yaşandığı bir sahneye tanıklık ediyoruz. Bu hikâye, vakıf kültürünün özünü oluşturan paylaşma kavramının çocuklarımızın yüreklerinde yeşermesine vesile olmayı amaçlıyor.

Reklamın strateji ve senaryosu 9,58 İletişim Çözümleri'ne ait olup, prodüksiyon 36mm Film Network tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yönetmen koltuğunda Burcu Matur oturuyor. Duygusal anlatımı, etkileyici sinematografisi ve samimi atmosferiyle "Seferiler", Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde yansıtmayı hedefliyor.