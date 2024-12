Vakıfbank sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefliyor

2024'ün zor ama fırsatlarla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini aldığını belirten Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye ekonomisinin yıl boyunca gücünü koruduğunu söyledi. Üstansalih, "Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasıyla politika faizi kademeli olarak yükseldi. Diğer sıkılaştırıcı uygulamaların da desteğiyle enflasyon, kontrol altına alınmaya başlandı. Yılın üçüncü çeyreğinde ülkemiz ekonomisi yıllık bazda yüzde 2.1 oranında büyüdü. Böylelikle ülkemize olan güven, her geçen gün arttı; döviz rezervlerinde de önemli bir artış kaydedildi. Yanı sıra dış ticaret açığındaki daralma ve cari açıkta yaşanan iyileşme de kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine olumlu yönde yansıdı" ifadelerini kullandı.Vakıfbank olarak verimli bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Üstünsalih, "Bu dönemde sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi sürdürdük. Ulusal ve uluslararası piyasalardaki etkinliğimizi artırdık. Türkiye ekonomisine sağladığımız sürekli destek ve başarılı büyüme stratejilerimizle, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğümüzü 2023 yıl sonuna göre yüzde 28 oranında artırarak 3.6 trilyon TL'ye yükselttik. Böylece aktif büyüklüğümüzü, ilk defa tarihî bir eşiği aşarak, 100 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıdık" açıklamasında bulundu.Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: "Nakdi ve gayrinakdi kredilerle milli ekonomiye olan desteğimizi bu dönemde de sürdürdük. 2025 yılında da sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve karlı büyüme şüphesiz ki iyi bir stratejik planlama gerektiriyor. Biz de Vakıfbank olarak stratejik planlamalarımız kapsamında hedeflerimizi her zaman olduğu gibi spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir bir şekilde belirliyoruz."Dijitalleşmenin hızlandığı, iş modellerinin değiştiği ve dönüştüğü bu dönemde yine sektörde ilk olan pek çok uygulama ve ürünü hayata geçirdiklerine değinen Üstünsalih, "Müşteri memnuniyeti odağındaki ürün ve hizmetlerimizle milli ekonomiye olan desteğimiz 2025 yılında da devam edecek. Tüm bunları gerçekleştirirken sürdürülebilir ve kârlı büyümeden de taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere yapay zekâ, bankacılık sektörünü dönüştüren ve hızla yaygınlaşan bir teknoloji. Hem operasyonel verimlilik hem de maliyet tasarrufu noktasında bankacılık sektörüne oldukça önemli katkılar sunuyor. Bu doğrultuda gerekli tüm yatırımlarımızı yapıyoruz. Daha kişiselleştirilmiş ve yenilikçi finansal hizmetler sunabilmek için son teknolojileri yakından takip ediyoruz. Sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalığın her geçen gün artmasıyla sektörde rekabet de artıyor. Vakıfbank olarak gerek organizasyon yapımıza gerekse de iş modellerimize sürdürülebilirliği entegre ediyoruz."