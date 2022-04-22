Vakıfbank’tan 432 milyon TL yeşil konut finansmanı

Bilançosunda en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası konumundaki Vakıfbank, uzun vadeli ve uygun maliyetli bu kaynakları toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler halinde sunmayı sürdürüyor. Vakıfbank'ın yeşil konut finansmanına yönlendirdiği kredi miktarı 432 milyon TL'ye ulaşırken, Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynakla da gençlere, KOBİ'lere ve kadınlara 430 milyon TL'lik kredi desteği verildi. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, stratejik olarak öncelik verdikleri konuların başında gelen sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlar sayesinde bu alanda yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin etme konusunda pek çok önemli işleme imza attıklarını aktardı.En çok sürdürülebilirlik temalı kaynağa sahip Türk bankası olduklarının altını çizen Üstünsalih, şunları anlattı: "Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 'Yeşil Konut Projesi' kapsamında temin edilen 'Yeşil Konut Kredisi' finansmanı, Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı kaynak. Yeşil Konut Projesi kapsamında bugüne ana kadar 1.100'ün üzerinde aileyi enerji verimliliği yüksek olan A ve B sınıfında konut sahibi yaptık. Konut sektörünün önde gelenlerine bu kredilerde uyguladığımız finansman kolaylıklarını anlatıyor ve böylece mevcut konut inşaatlarının en yüksek enerji verimlilik göstergesi olan A ve B enerji kimlik sertifikasına sahip olması yönünde istişarelerde bulunuyoruz. 432 milyon TL'ye ulaşan yeşil kredi finansmanı büyüklüğümüzün ilerleyen dönemlerde daha da artacağına inanıyoruz."ÜSTÜNSALIH, Vakıfbank'ın Dünya Bankası'ndan temin ettiği ve bankanın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olan 'Acil Durum Destek Kredisi' kapsamında kullandırım yaptıkları sürdürülebilir temalı projeler hakkında da bilgi verdi. Dünya Bankası'ndan temin ettikleri, ilk 7 yılı anapara ödemesiz toplam 23 yıl vadeli kaynağı farklı sürdürülebilir temalı projelerle milli ekonomiye katkı sunduklarını belirten Üstünsalih, "Bugüne kadar genç girişimcileri destek kredisi, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ destek kredisi ve kadın girişimcilere destek kredisi olarak üç farklı sürdürülebilirlik projesinde 250 milyon TL'lik kredi kullandırdık. Ayrıca başvuru aşamasında da 180 milyon TL tutarında kredi bulunuyor" dedi.