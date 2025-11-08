Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek
Giriş Tarihi: 8.11.2025

Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek

Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek
Vakıfbank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerinde yüzde 40 oranında artış kaydeden bankanın aktif büyüklüğü 5 trilyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler ile sağladığı desteği yüzde 42'nin üzerinde artarak, 3.5 trilyon TL'ye yaklaştı. Sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendiren bankanın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı ise 42 milyar TL'ye ulaştı.

NAKDİ KREDİDE % 43 ARTIŞ
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bölgesel ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi güçlendiriyoruz. Yılın ilk dokuz ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 3.5 trilyon TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerde yüzde 43'ün üzerinde büyüme sağladık ve 2.6 trilyon TL'yi aşan büyüklüğe ulaştık. Reel sektörü ve hane halkını desteklemeye devam ettik" dedi. Toplam mevduatlarda yıllık bazda yüzde 36 artış yaşandığını ve 3.1 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Üstünsalih, "TL varlıklara olan ilginin devam etmesiyle birlikte TL mevduatta yıllık yüzde 40'a yaklaşan bir büyüme sağlayarak 2.2 trilyon TL seviyesini aştık" şeklinde konuştu.

YURTDIŞI KAYNAK TEMİNİNDE ZİRVEDE YER ALIYOR
Vakıfbank, nakit akışına dayalı borçlanma araçları başta olmak üzere yurt dışından kaynak temininde de en aktif banka olmaya devam ediyor. 2025 yılında uluslararası piyasalardan 11.4 milyar dolara ulaşan yeni kaynağı ülkemize getirdiklerini ve Vakıfbank'ın sermaye piyasalarında her zaman büyük ilgi gördüğünü dile getiren Üstünsalih, bu başarılarının Türkiye ekonomisine duyulan güvenin de bir yansıması olduğunu kaydetti. Genel Müdür Üstünsalih, banka tarihinin ilk murabaha işlemini de bu dönemde gerçekleştirdiklerini ve kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz