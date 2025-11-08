Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek

Vakıfbank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerinde yüzde 40 oranında artış kaydeden bankanın aktif büyüklüğü 5 trilyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler ile sağladığı desteği yüzde 42'nin üzerinde artarak, 3.5 trilyon TL'ye yaklaştı. Sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendiren bankanın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı ise 42 milyar TL'ye ulaştı.
NAKDİ KREDİDE % 43 ARTIŞ
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bölgesel ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi güçlendiriyoruz. Yılın ilk dokuz ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 3.5 trilyon TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerde yüzde 43'ün üzerinde büyüme sağladık ve 2.6 trilyon TL'yi aşan büyüklüğe ulaştık. Reel sektörü ve hane halkını desteklemeye devam ettik" dedi. Toplam mevduatlarda yıllık bazda yüzde 36 artış yaşandığını ve 3.1 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Üstünsalih, "TL varlıklara olan ilginin devam etmesiyle birlikte TL mevduatta yıllık yüzde 40'a yaklaşan bir büyüme sağlayarak 2.2 trilyon TL seviyesini aştık" şeklinde konuştu.
YURTDIŞI KAYNAK TEMİNİNDE ZİRVEDE YER ALIYOR
Vakıfbank, nakit akışına
dayalı borçlanma
araçları
başta olmak
üzere yurt dışından
kaynak
temininde de
en aktif banka
olmaya devam ediyor. 2025
yılında uluslararası piyasalardan
11.4 milyar dolara
ulaşan yeni kaynağı ülkemize
getirdiklerini ve Vakıfbank'ın
sermaye piyasalarında her
zaman büyük ilgi gördüğünü
dile getiren Üstünsalih,
bu başarılarının Türkiye
ekonomisine duyulan güvenin
de bir yansıması olduğunu
kaydetti. Genel Müdür
Üstünsalih, banka tarihinin
ilk murabaha işlemini de bu
dönemde gerçekleştirdiklerini
ve kaynak çeşitliliğini
artırmaya devam ettiklerini
söyledi.