Vakıfbank’tan ekonomiye 3.5 trilyon TL destek

Vakıfbank, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bir önceki yılın aynı dönemine göre aktiflerinde yüzde 40 oranında artış kaydeden bankanın aktif büyüklüğü 5 trilyon TL seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bankanın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler ile sağladığı desteği yüzde 42'nin üzerinde artarak, 3.5 trilyon TL'ye yaklaştı. Sürdürülebilir ve kârlı büyümesini güçlendiren bankanın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı ise 42 milyar TL'ye ulaştı.Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bölgesel ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı sürdürülebilir ve kârlı büyümemizi güçlendiriyoruz. Yılın ilk dokuz ayında nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığımız destek 3.5 trilyon TL'ye ulaştı. Nakdi kredilerde yüzde 43'ün üzerinde büyüme sağladık ve 2.6 trilyon TL'yi aşan büyüklüğe ulaştık. Reel sektörü ve hane halkını desteklemeye devam ettik" dedi. Toplam mevduatlarda yıllık bazda yüzde 36 artış yaşandığını ve 3.1 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Üstünsalih, "TL varlıklara olan ilginin devam etmesiyle birlikte TL mevduatta yıllık yüzde 40'a yaklaşan bir büyüme sağlayarak 2.2 trilyon TL seviyesini aştık" şeklinde konuştu.Vakıfbank, nakit akışınadayalı borçlanmaaraçlarıbaşta olmaküzere yurt dışındankaynaktemininde deen aktif bankaolmaya devam ediyor. 2025yılında uluslararası piyasalardan11.4 milyar dolaraulaşan yeni kaynağı ülkemizegetirdiklerini ve Vakıfbank'ınsermaye piyasalarında herzaman büyük ilgi gördüğünüdile getiren Üstünsalih,bu başarılarının Türkiyeekonomisine duyulan güveninde bir yansıması olduğunukaydetti. Genel MüdürÜstünsalih, banka tarihininilk murabaha işlemini de budönemde gerçekleştirdiklerinive kaynak çeşitliliğiniartırmaya devam ettiklerinisöyledi.