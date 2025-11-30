Var gücümüzle çalışıyoruz

Jeopolitik risklerin küresel ekonomiler üstünde baskısını sürdürdüğü bir dönemi geride bırakmaya hazırlandığımızı anlatan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu risklere karşı Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren, yerli üretim ve tedarik zincirlerini çeşitlendiren ve sürdürülebilir finans mekanizmalarını devreye alan ekonomik koruma modellerini hayata geçirerek dayanıklılığını artırdığını belirtti."2026 yılına girerken Türkiye ve Türk sanayisi açısından ne beklemeliyiz" sorusunun giderek daha önemli hale geldiğini anlatan Cengiz, "Biz, ülkemizin üretim kabiliyetini güçlendirmeyi kendine görev edinmiş büyük bir sanayi grubuyuz. 44 bini aşkın çalışanımızla ülkemiz için üretmeye, katma değer yaratmaya ve küresel rekabette Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımaya devam ediyoruz" dedi.Gelecek yıl küresel ekonomi üstünde öne çıkacak temel eğilimlere değinen Mehmet Cengiz, şunları söyledi: "2026'da korumacılık politikalarının daha fazla önem kazanmasıyla birlikte üretimde yerlileşme ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi küresel ekonominin ana gündemini oluşturacak. Ülkelerin küresel şoklara karşı daha dayanıklı üretim ağları kurması, ithalata bağımlılığı azaltırken milli katma değeri artıracak. Biz de Cengiz Holding olarak, Türkiye'nin enerji ve hammadde başta olmak üzere stratejik alanlarda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla katma değer yaratan yatırımlarımızı artırıyor; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge alanlarındaki çalışmalarımızı daha da derinleştiriyoruz." 2026 yılında da istihdam ve yerel kalkınmayı önceliklendireceklerini belirten Mehmet Cengiz, üniversite iş birlikleriyle nitelikli iş gücü yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.Cengiz Holding olarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde hem istihdamı artırmayı hem de yerel tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Cengiz, şunları kaydetti: "Sürdürülebilirlik artık bir uyum zorunluluğu değil, rekabet avantajıdır. Karbon verimliliği, atık yönetimi ve şeffaflık konularında uluslararası standartları benimsemek; tedarikçilerimizle birlikte bu hedeflere ulaşmak öncelikli gündemimiz olacak. 2026'yı, dayanıklı, yerli ve yenilikçi bir sanayi vizyonunu pratiğe döktüğümüz yıl olarak görüyorum. Bu vizyona ulaşmanın yolu kamu-özel sektör iş birliği, güçlü Ar-Ge altyapısı ve nitelikli insan kaynağından geçiyor. Türkiye'nin üretim gücüne ve girişimci ruhuna güvenimiz tam. 2026'nın hem ülkemiz hem de grubumuz için yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Gücümüzü yerelden alarak, Türkiye'yi küresel rekabette daha da ileriye taşıyacağız."Mehmet Cengiz, Sabah Gazetesi'nin 40. Kuruluş yıldönümü için ise, "Ülkemizin son 40 yılına tanıklık eden Sabah Gazetesi'nin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyüme sürecine yaptığı katkılar, toplumsal hafızamızın değerli bir yansımasıdır. Nice 40 yıllara" dedi.