Varlık Fonu’nun eurobond ihracına rekor talep

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) eurobond ihracına 10 milyar dolara yakın talep geldi. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarlı yeni eurobond ihracı rekor seviyede taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu. Açılışta, ilk fiyatın 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7.625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8.375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62.5 baz puan daraltıldı. İşlem kapanışında, nihai getiri 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7.75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti. Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum olarak bir ilke imza attı.

250'DEN FAZLA YATIRIMCI

Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti. Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı. Aralarında dünyanın önde gelen yatırımcılarının da yer aldığı 250'den fazla yatırımcı işleme ilgi gösterdi.