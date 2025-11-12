Vatandaş sosyal konuta koştu: İlk gün 936 bin başvuru

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaş akın etti. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği dev projeye ilk günden 936 bin 159 kişi başvurdu. Başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.Önceki gün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan, dün ise sonu "2" ile bitenler e-Devlet'ten başvuru yaptı. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini https://talep.toki.gov. tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf adresinden öğrenebilecek. ALO 181 Hattı'nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.Bugün son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.● Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubelerine yapılacak. Başvuru sahipleri, T.C. Kimlik Belgesi ile birlikte; projenin bulunduğu ildeki yetkili banka şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak.● Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden, başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilecek.● Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisinde olan vatandaşlar, Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı ile başvuru yapabilecek.● Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az %40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık kurulu raporuna ait) belge ile başvuru yapabilecek.● Emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belge ile başvuru yapabilecek.● Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları "Emekli" kategorisinden başvuru yapamayacak)● Başvuru sahibi e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilecek.● Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme / taahhütname yer alıyor.● e-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.● Başvuru durumunuzu e-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.● e-Devlet başvuruları 18/12/2025 tarihinde sona erecek.● e-Devlet üzerinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında, başvuru kategorisine uygun olduklarına dair belge (Gazi / Engelli / Emekli / Vukuatlı Nüfus Belgesi) istenecek.● e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM ile yatırılması gerekiyor. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.● Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapan vatandaşların ayrıca banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek yok.Projeye başvurmak isteyen vatandaşların● En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması,● 18 yaşını doldurmuş olması,● Proje ilinde en az 1 yıldır ikâmet ediyor olması gerekiyor.● Deprem bölgesinde yer alan illerde başvuruda bulunacak vatandaşların, hem o ilde ikâmet etmesi hem de il nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacak.● Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri kategorisinde başvuranlar için ise son üç yıldır aynı ilde ikamet etme koşulu bulunuyor.● Daha önce TOKİ'nin İlk Evim / Arsa Projesi kapsamında hak sahibi olanlar,● AFAD veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı projelerinde hak sahipliği bulunanlar,● Başvuru tarihi itibarıyla 24 Ekim 2025'ten önce tapuda bağımsız konutu bulunanlar, bu projeye başvuramayacak.● Ayrıca, daha önce TOKİ projelerinden ev sahibi olanların eşleri de 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapamayacak.