Vatandaşa 1.1 trilyon lira refah katkısı aktarıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçesi maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı bütçesinden vatandaşa refah katkısı olarak 1.1 trilyon lira aktaracaklarını belirterek, "Bu, Kızılelma bütçesidir" dedi.TBMM Genel Kurulu, dün 2023 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeleri yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.Bütçenin sunumunu yapan Oktay, şu mesajları verdi:2023 bütçesi Türkiye'nin otomobili TOGG'un, tüm dünyanın gıpta ile izlediği savunma sanayisi ürünlerimizin, Milli Muharip Uçak'ın, Kızılelma'nın, yeni tip denizaltılarımız Hızır Reis ile Selman Reis'in, uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in, Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun, TÜRKSAT 6A'nın bütçesidir.Sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023'te sağlanacak refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 140 milyar lira. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 25.6'sına tekabül etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında doğalgaz ve elektrik sübvansiyonları için 530 milyar, asgari ücretin vergi dışı tutulmasıyla 300 milyar, yaşlı, engelli, emekli, dul ve yetimler gibi toplum kesimlerini korumak amacıyla yapılan vergi indirimleri kapsamında 51 milyar lira kaynak sağlanması öngörülmektedir.2023 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 258.4 milyar liraya çıkardık.Küresel finansal krizden itibaren kesintisiz büyümeyi başaran tek ekonomi Türkiye ekonomisidir. OVP tahminlerine uyumlu olarak, bu yıl yüzde 5 civarında güçlü ve dengeli bir büyüme bekliyoruz.Küresel jeopolitik gerilimlerin fiyatlar üzerinden dış ticaret ve cari dengemize 9 ayda yaklaşık 41.2 milyar dolarlık olumsuz bir yansıması olmuştur. Sonuç itibarıyla küresel enerji fiyatlarındaki bu olumsuz yansıma olmasaydı cari işlemler dengemiz fazla verecekti.2020Nisan ve 2022 yılı üçüncü çeyreğine kadar istihdam 5 milyon 540 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 2025 yılında yüzde 9.6 seviyesine düşecek.Yıl sonunda OVP hedeflerine uyumlu olarak enflasyonun yüzde 65 civarında gerçekleşeceğini, takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyderpey gerileyeceğini göreceğiz. Güçlü kurumsal yapıyla birlikte enflasyon beklentileri iyileşecek, dönem sonunda enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir.Yatırımlarımız sayesinde enerji arz güvenliği sorununu en az hisseden ülkelerden biri olduk.Reel sektör destekleri için bütçemizden 145.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz.