Vatandaşı aldatan indirime ceza

TİCARET Bakanlığı
bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara 6 milyon 923 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Dönemsel olarak "Efsane Cuma
", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3.7 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Kurul, karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. ANKARA