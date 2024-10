Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların listesi yayınlandı: Tek tırnaklı et de var gıda boyası da…

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları tek tek deşifre oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, dün "güvenilirgida.tarimorman. gov.tr" adresinde taklittağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlandı. Vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün de listelendi. Süte natamisin katan da gıdaya boya karıştıran da sucuğa tek tırnaklı et kullanan da listede… Market raflarından aşina olduğumuz birçok marka listeye girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık dün bu listeyi yayınladı. Aralarında Arifoğlu Baharat, Salkım Pazarlama, Hasköklü Biber Baharat, Arıkcan Baharat gibi birçok ünlü baharat firmasının da olduğu şirketler gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar nedeniyle listeye girdi. Zeytinyağı ve bitkisel yağda Yupaoil, Edremit Hanzade, Nedim Çiftçi listede. Yağlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Tarabya kaşar peyniri, Kevser tost peyniri, Sütkuaz yoğurt, böreklik kaşar markası Rasim Usta Mutlu da listeye giren markalardan oldu. Bu firmaların ürünlerinde natamisin tespit edildi. Natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılıyor. Böylece gıdaların raf ömrü uzatılıyor. Ancak madde fazla miktarda kullanıldığında insan sağlına zararlı.Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalar arasında özellikle Adana ve Antalya'daki et ürünleri şirketleri dikkat çekti. Adana Sofrası, Altıyol Yemekçilik, Balıkçıoğlu Sucukları, Beğendik Lahmacun, Cengiz Tunç, Hendek Et, Kartal Et, Mehmet Aslan Tozman, Merve Lokantası, Şoray Et, Umut Can Yemekçilik, Yeşil Köşe Kebap ürünlerinde bakanlık uzmanları tek tırnaklı et tespit etti. Multicollagen jel markasında takviye edici gıda ilaç etken maddesi bulundu. Balsarayı, Seksendekiz Grup, Sidra Gıda, Stella Kozmetik, Şifa Adresi gibi şirketlerin ürünlerinde de ilaç etken maddesine rastlandı.Bakanlık laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmaların adını ve markasını da açıkladı. Yeşil Ilgaz, Ayvalık, Safir, Furkan Doğal Edremit, Hasat gibi zeytinyağlarında nişasta gıda boyası bulundu. Peynir Keyfi, Burhanet Mangal, Adapey, Can Acar baharatları, Sağlam et, Lokman et, Kuzeyli peynir, Cansüt, Danacıoğlu, Safi gurme, Dembey, Gediz piliç, Kayseri Zirve, Zirveden, Şanlı Emirdağ, Forte Gourmet, Özkovan, Balkaymak, Bakıroğlu Baharat, Mandıra süt, Akdeniz et, Saf natürel, Bal tat, Natürel bal, Darende, Doycan, Palmiye baharat, Ayvalık birlik, Anadolu süt birliği, Güney egeden, Sofracızade ravza bal gibi markaların ürünlerinde de tağşiş ve taklit çıktı. Kimi ete sakatat karıştırdı, kimi sızma diye satılan zeytinyağına tohum yağı… Peynire nişasta katan firmaların çaylara da gıda boyası koyduğu tespit edildi.