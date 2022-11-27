Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vergi iadesinde vurguna geçit yok
Giriş Tarihi: 28.11.2022

Vergi iadesinde vurguna geçit yok

Vergi iadesinde vurguncularla mücadele devam ediyor. 4.5 milyarlık talep reddedildi, 2.916 suç raporu düzenlendi

Vergi iadesinde vurguna geçit yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek rakamlı fatura göstererek devletten vergi iadesi almaya çalışan vurgunculara göz açtırmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4.5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirterek, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

MÜCADELEYE DEVAM
Nebati, sosyal medya hesabından haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlığın vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ettiğini bildiren Nebati, "Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Nebati, yürüttükleri vergi incelemeleri ve denetimlerde, masumiyet karinesini gözeterek, 85 milyon vatandaşın emanetinin bilincinde olarak, Hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

12 MİLYAR TL CEZA İSTENDİ
VERGİ müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda, vergi kaçakçılığı nedeniyle, 4.5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirten Nebati, "İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Vergi iadesinde vurguna geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA