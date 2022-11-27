Vergi iadesinde vurguna geçit yok

Hazineve Maliye Bakanlığı, yüksek rakamlı fatura göstererek devletten vergi iadesi almaya çalışan vurgunculara göz açtırmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4.5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirterek, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.Nebati, sosyal medya hesabından haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakanlığın vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ettiğini bildiren Nebati, "Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Nebati, yürüttükleri vergi incelemeleri ve denetimlerde, masumiyet karinesini gözeterek, 85 milyon vatandaşın emanetinin bilincinde olarak, Hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.VERGİ müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda, vergi kaçakçılığı nedeniyle, 4.5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirten Nebati, "İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz" dedi.