Vergi mükelleflerine büyük kolaylık

Gelir İdaresi'ne yapılacak bildirimlerde mükelleflere kolaylık sağlandı. 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle mükelleflere bildirim kolaylığı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tescil işlemlerine ilişkin ayrıca vergi dairelerine bildirimde bulunulması şartını kaldırırken böylece ticaret erbabının yıllık ortalama 400 bin bildirimde bulunmasına gerek olmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu işlemler için ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulması yükümlülüğünü kaldırdıklarını bildirdi.Nebati, temel hedeflerinden birinin, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunulan hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Bakan Nebati, "Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Bu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için vergi dairesine gidilip bildirim yapılması söz konusu olmayacak" dedi. ANKARA