Vergi yapılandırmasına kapıyı kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğunu belirterek, "Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Bunun için bir yasal düzenleme gündemimizde yok. Vergisini zamanında ödemeyeni ödüllendirecek düzenlemeyi ise doğru bulmuyoruz" dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, "Geçtiğimiz dönemlerde düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde genelde vergi asıllarında herhangi bir indirim veya silinme olmadı. Sadece gecikme faiz ve zamları enflasyon oranında güncellendi. Yapılandırmanın vergi uyumunu bozduğu çok net" diye konuştu. Deprem bölgesinin ihyasının en büyük öncelik olduğunu dile getiren Şimşek, 2025 fiyatlarıyla bugüne kadar 3.6 trilyon lira, yani 90 milyar doların üzerinde bütçeden tahakkuk bazlı harcamanın söz konusu olduğunu aktardı.Bakan Şimşek, tekstil, mobilya, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde birtakım sıkıntıların olduğunu bildiklerini, bu sıkıntıları görmezlikten gelmeyeceklerini, ilave tedbir alacaklarını söyledi. Yaklaşık 2.5 yıllık dönemde 4 bin 567 firmanın konkordato başvurusunda bulunduğunu bildiren Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Bu firmaların cirodaki payı yüzde 0.89, ihracattaki payı yüzde 0.85, istihdamdaki payı yüzde 0.73. Konkordato ilanı iflas etmek anlamına gelmiyor."Şimşek, hasta olduğuna ilişkin iddialara yönelik "Benim şu anda ne kronik hastalığım ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var. Bugüne kadar ülkeme hizmet dışında, hiçbir mülahazam olmamıştır" açıklamasını yaptı.Bakan Şimşek dün Boğaziçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise Türk Lirası'na ilişkin endişelerin artık mantıklı olmadığını belirterek "TL konusunda endişelenmeye mahal yok" dedi. Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarı ve mali dengeyi sağlamak için programımızı uyguluyoruz. Önümüzdeki yılın başı itibarıyla fiyat istikrarının sağlanmasıyla yapısal dönüşümün önünü açacak bir programımız var" diye konuştu.