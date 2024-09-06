Vestel 3 yılda 2 kat büyüyecek

Dünyanın en önemli fuarlarından Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'na (IFA 2024) 32'nci kez katılan Vestel, hedef büyüttü. Üç bin metrekarelik alanda çok sayıda ürün sergileyen Vestel'in CEO'su Ergün Güler, "Amacımız ciro ve şirket değeri dahil tüm alanlarda üç yıl içinde iki kat büyümek. Bunu yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve bize ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni işbirlikleri kurma stratejimiz sayesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.IFA'da gerçekleşen basın toplantısında şirketin büyüme planlarını aktaran ve CEO'luk koltuğunda bir yılını dolduran Güler, "32 yıl önce bu fuara 3 metrekare alanda, 3 kişiyle ve 3 ürünle ihracat yapmaya çalışan bir şirket olarak katılmıştık. Bugün ise enerji ve su tüketiminde lider birçok rekortmen ürünümüzle katıldık" ifadelerini kullandı.Vestel'in 3.8 milyar dolarlık cirosunun 2.5 milyar dolarını ihracattan sağladığını söyleyen Güler, "İç piyasada temmuz ayından itibaren adetsel olarak yavaşlama oldu. 2025 ve 2026'da itidalli bir büyüme bekliyoruz. 2 kat büyüme hedefimizin asli unsuru ihracat olacak" şeklinde konuştu.Ergün Güler, uluslararası pazardaki stratejilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "2028 yılında Amerika'ya yönelik ihracatımızı beş katına çıkarabileceğimizi görüyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Bunun yanında, Kuzey Amerika, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor."Güler, "Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50'ye taşımayı hedefliyoruz. Büyüme stratejimizde en önemli planlarımızdan biri de lisanslı markalarımız ile yeni coğrafyalara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak" dedi.Güler sözlerine şöyle devam etti: "Kuzey Avrupa pazarındaki markalı varlığımızı güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli Cylinda AB'nin tüm hisselerini satın aldık. Cylinda gibi bölgesinde çok güçlü bir markayı bünyemize katmamız, Vestel'in markalı büyüme stratejisinde genel yaklaşımlar yerine, bölgesel bazda ve marka stratejisine uygun şekilde özenle çalıştığının en önemli kanıtı. Çin'e de açılmayı hedefliyoruz."Vestel'in Avrupa'daki ilk dijital ve fiziksel mağazasını Almanya'da açtıklarının bilgisini veren CEO Ergün Güler, şunları belirtti: "Büyüme adımlarımızdan bir diğeri, global ana markamız Vestel markası ile Avrupa'ya açılmak. Vestel markası ile Avrupa'daki varlığımızı daha güçlendireceğiz." Sürdürülebilirliği sadece sözde değil, uygulamalarında da öncelikli tuttuklarının altını çizen Güler, bu yıl IFA'da sergilenen ürün ve teknolojilerin sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlandığını ve geliştirildiğini vurguladı.Yakın zamanda İGA'daki bilgilendirme ekranlarının yenileme işini aldıklarını anımsatan Güler, şunları söyledi: "Ekranda know how'ımız var. TOGG'un ekranlarını biz üretiyoruz. Havacılık sektörüne de giriyoruz. İsmini henüz açıklayamıyoruz ama dünyada en çok destinasyona uçan havayolunun yeni eğlence ekranlarını biz yapacağız. "