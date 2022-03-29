“VHV olarak Türkiye’nin gücüne inanıyoruz”

VHV Reasürans
iddialı hedeflere yoluna hız kesmeden devam ediyor. VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, 2022 yılında hedeflerini daha da yukarılara taşıdıklarını söyledi. Son iki yılda Türkiye
sigorta piyasasının birçok zorluğa rağmen rüştünü ispat ettiğinin altını çizen Stahl, "VHV olarak Türkiye'nin gücüne inanıyor ve bu yönde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi. Stahl, 2021 yılına yönelik değerlendirme ve 2022 yılı beklentilerini paylaştı. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün etkisinin daha da hissedildiği 2021 yılında, dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye'nin de doğal felaketlerle sarsıldığının altını çizen Maximilian Stahl, "Canların yandığı her türlü felaket bizleri derinden üzüyor. Acıların biz nebze de olsa sarılmasında ise sigortanın önemi ortada. Sigorta sektörü son iki yılda başta Covid
- 19 salgını olmak üzere, yaşanan her türlü olumsuzlukta hızlıca sigortalılarının yardımına koşarak sigortaya olan güveni artırmada önemli bir yol aldı. Tüm yaşananlar bizlere şunu gösteriyor ki, tüm bu yaşananlar sigortacılığa yeni bir bakış açışı getirdi" dedi. Türk sigorta
sektörünün 2021 yılında da çift haneli büyüyerek prim üretiminde 105 milyar lirayı aşma başarısı gösterdiğini ifade eden Stahl, bu büyümede en önemli etkinin varlıkları koruma yönündeki bilincin artmasının olduğunu belirtti. Ülke ekonomisinde özellikle 2021 yılının son aylarında döviz kurlarında yaşanan aşırı kur hareketliliğinin sigortacılıkta maliyetleri ciddi oranda artırdığına işaret eden Stahl, "Sigorta sektörü sermaye gücünü göstererek ekonomide yaşanan kur hareketliliğine rağmen poliçe fiyatlarında artışı makul seviyelerde tutarak her zaman olduğu gibi zor gün dostu olduğunu gösterdi. Öte yandan henüz 1.5 yılını geride bırakan ve bu süre zarfında birçok önemli düzenlemeye imza atan sektörün düzenleyici kurumu SEDDK
'nın işbirlikçi, sonuç odaklı ve proaktif yaklaşımı da sektörün sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesinde büyük bir kazanım" diye konuştu.