Yabancı sermaye Türkiye’ye inandı

Yerel seçimlerin ardından, ekonomi yönetiminin programın uygulanmasına yönelik kararlılık mesajları ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kapsamında attığı adımlar, yabancı yatırımcıların rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Uluslararası kredi kuruluşlarından gelen not artırımları, risk primindeki düşüş, Türkiye'nin gri listeden çıkacağına ilişkin beklentiler ve enflasyonda haziran ayıyla birlikte başlaması öngörülen düşüş, yabancı girişine ivme kazandırdı. 29 Mart yerel seçimlerinden 24 Mayıs'a kadar olan dönemde 27.7 milyar dolara yaktın yabancı girişi gerçekleşirken, Türk Lirası, Ağustos 2021'den bu yana ilk kez iki ay üst üste dolar karşısında değer kazandı.Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 29 Mart-24 Mayıs tarihleri arasında hisse senedi piyasasında 360 milyon dolarlık net alım yaparken, tahvil piyasasında ise rekor giriş gerçekleşti. Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alım pazarında bu dönemde 7 milyar 346 milyon dolarlık yabancı girişi oldu. Ters repo ve teminat pazarı kanalıyla gerçekleşen giriş ise 1.3 milyar dolara ulaştı. 29 Mart-24 Mayıs arasındaki dönemde swap kanalıyla yabancı girişi 18.7 milyar dolar oldu.Yabancılar, 2021'den bu yana ilk kez 9 hafta üst üste alım tarafında yer alırken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımlarına bakıldığında, yabancıların 7 milyar 457 milyon dolarla Ağustos 2012'den bu yanaki en yüksek alımı gerçekleştirdiği görüldü. Yabancıların DİBS stokun 9 milyar 858 milyon dolara çıkarken bu tutar, 26 Mayıs 2017'den sonraki en yüksek seviyeye işaret etti. Uluslararası finans kuruluşlarından gelen Türk tahvillerine yönelik olumlu raporlara her gün bir yenisi eklendi. JP Morgan'ın tahvil endeksinde Türkiye'nin ağırlığını artırmasının yabancı girişinin fitilini ateşlediği bu dönemde son olarak Fidelity kısa vadeli TL cinsi tahvillerde pozisyon artırdı.29 Mart 2024'tan 24 Mayıs 2024'e kadar olan dönemde Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19.1 milyar dolar artarak 142.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın seçimden bu yana döviz alımı 60.3 milyar dolara ulaşırken, net rezervler 4.5 yıl sonra ilk kez artıya geçti.Yerlilerin de hızla Türk Lirası'na geçtiği dikkat çekiyor. 29 Mart-28 Mayıs tarihleri arasında TL mevduat yaklaşık 1.1 trilyon lira artarak 9 trilyon 792 milyar liraya çıktı. Bu dönemde döviz tevdiat hesapları ise 15.4 milyar dolar azalarak 195 milyar 34 milyon dolarla Ağustos 2003 seviyesine döndü. Kur korumalı mevduat hesapları da dahil yabancı para mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 52'ye gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine indi.TÜRKİYE ilge ilgili olumlu raporlara imza atan JPMorgan, son olarak Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e revize etti. Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi. Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti. JPMorgan daha önce ilettiği bir notta Türkiye'de ekonominin 3. çeyrekte soğuyacağına işaret etmişti.YABANCIilgisini arttığını ifade eden Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Haziran ayında, Türkiye'nin gri listeden çıkması, ekonomide mevcut istikrarın devam edeceğine olan inancın artmasının ardından, doğrudan yabancı yatırımcıların da gelebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 6 aylık dönemde, enflasyonun düşeceğine inanç ve TL'nin istikrar kazanacağı beklentisi artarsa, o zaman özellikle hisse senedi piyasasında daha ciddi yükselişler görülebilir. Son dönemlerde hem devlet tahvili hem hisse senedi piyasasında yabancı ilgisini görüyoruz. Fakat yabancı yatırımcı ilgisi açısından yolun daha çok başındayız. Bu ilginin, olumlu gelişmelerin ışığında, önümüzdeki 1-2 yıllık dönemde de devam etme olasılığını yüksek görüyoruz" dedi.