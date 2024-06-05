Yabancı yatırımcının ekonomiye güveni tam

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Stratejinin odak noktası, yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize daha fazla çekmek olacak. Türkiye, 2023 yılında çektiği 375 yatırımla Avrupa'da 4. sıraya yükseldi" dedi. Yılmaz, 2003 yılında ülkemizde yalnızca 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösterirken, bugün 80 binden fazla çokuluslu şirkete ev sahipliği yaptığımızı kaydetti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin küresel yatırımcılar için bir çekim merkezine dönüştüğünü belirterek, "Doğrudan yabancı yatırımların, ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve Ar-Ge ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, "Geçtiğimiz yılı yüzde 4,5 gibi tahminlerin üzerinde büyümeyle tamamlamadık. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye yüzde 5.7 ile Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci oldu. Ekonomimiz 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dE "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir" dedi. YASED Başkanı Engin Aksoy ise "274 üyemiz 85 bin tedarikçisi ile ülkemizin kalkınmasına hizmet ediyor. Üyelerimizin doğrudan istihdam etkisi 1.3 milyon kişi. Tedarikçi ağımızla birlikte 5 milyon kişilik bir işgücüne istihdam imkânı sağlıyoruz" diye konuştu.