Yabancılar kapımızı çalıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, grubun iki şirketinin satışa hazırlandığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Yıldız Holding ve Yıldız Uluslararası Gıda olarak iki ayrı holding haline geldiklerini anlatan Ülker, her iki holdingin merkezinin de Çamlıca Tepesi olduğunu belirterek, "Yıldız Holding'te bireysel hisse kalmadı. Aile hisseleri, aile şirketlerinin çatısı altına toplandı. Varlıkları ayırdıktan sonra satmayı düşündüğümüz Polinas ve Marintürk şirketlerimiz var. Onları satışa hazır hale getirdik. Kapıda bekleyenler, görüştüklerimiz var. Avrupa ve Körfez ülkelerinden teklifler geliyor. Türkiye'ye ilgi olmasından mutluyuz" dedi. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Ülker, Godiva, United Biscuits gibi global satın almalar, Şok ve diğer grup şirketlerinin hızlı büyümeleri nedeniyle 2018'de globalde toplam borçlarının 9 milyar doları geçtiğini, daha sonra bunun 6.5 milyar dolarını sendikasyona bağladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Yıldız Holding, Nisan 2024 itibarıyla sendikasyon borcunu 1.1 milyar dolara indirdi. 2030'a kadar vademiz var ama biz erken ödemeyi planlıyoruz. Sendikasyon dahil global borcumuz 2.5 milyar dolar seviyesinde."Borçları azaltırken bir taraftan da yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Ülker, "5 yıllık dönemde 1 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu sene için de Türkiye ve yurtdışı toplam 330 milyon dolar yatırım planlıyoruz" dedi. 2023'te konsolide cirolarının 13.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, aynı dönemde 817 milyon dolarlık da ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Ülker, "Ciromuzun yüzde 30'u yurtdışından… Ülker kârlılıkta, Şok Marketler ciroda lider. Türkiye'de kur politikaları aynen devam ederse 2024 yılında yüzde 10 büyüme öngörüyoruz" dedi. Ülker, dünyada bisküvide ikinci, çikolatada ise yedinci en büyük şirket olduklarını belirterek, "Atıştırmalık kategorisinde Türkiye'de, bisküvide ise İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır'da lideriz. 25'i yurtdışında olmak üzere toplam 46 fabrikada 80 bin çalışanımız var" açıklamasını yaptı.SİMİT fiyatının altında fiyata bisküvi sattıklarını anlatan Ülker, şöyle devam etti: "Fiyatı piyasalar ve tüketici belirliyor. Girdi ve üretim verimliliğini kontrol etmek önemli. Gramajı küçülen ürünlerimiz var ama büyüyenler de var. İsrafı engellemek adına küçültüyoruz. Fahiş fiyat denince neden marketleri düşünüyorsunuz? Restoranlara gidiyorum, fiyatlar korkunç…"