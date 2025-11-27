Yağmur suyu ve gri su hasadı zorunluluğu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yapılacak belli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumunu zorunlu hale getirdi. Yağmur suyu sistemi, depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan parsel alanı 2 bin metrekareden büyük alanlardaki yapılar, parseldeki çatı iz düşüm alanı 1.000 metrekareden büyük özel yapılar ve kamu binalarında zorunlu olacak. Binalarda yıllık ortalama 6.2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.