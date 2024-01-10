Yapay et üretimine izin söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024'ün ilk Ulusal Gıda Kodeks Komisyon Toplantısında yaptığı konuşmada, "Kesinlikle gündemimizde olmayan yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Çiftlikten sofraya kadar gıda güvenirliğinin temini için 7/24 çalıştıklarını söyleyen Yumaklı, her yıl 1 milyon 300 binin üzerinde gıda denetimi yaptıklarını ve alınan numunelerin uluslararası standartlara ve alt yapıya sahip 41 kamu gıda laboratuvarında analiz yaptıklarını belirtti. Gıdada da reform denilebilecek düzenlemeler yaptıklarını anlatan Yumaklı, gıda katkı maddelerine ilişkin yapılan değişiklikleri "Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası, yaz helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiriciyi yasakladık. Baklava, kaymak gibi ürünlerde tüm katkı maddelerinin kullanımını yasakladık" diyerek sıraladı. Yumaklı, geçtiğimiz yıl nar ekşisi sosu ve nar aromalı sosa yapılan yasaklamanın bir benzerinin limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasada arzında yapılarak yasaklanacağını duyurdu.