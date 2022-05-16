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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Yargıtay’dan sıfır otomobilde delik motor kararı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay’dan sıfır otomobilde delik motor kararı
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, otomobilin pistonlarının vurması sonucu motor bloğunun delinmesinin gizli ayıp olduğuna hükmetti. Bursalı işadamı A.S. 2009'da sıfır bir otomobil aldı. Otomobil, 3 yıl sorunsuz kullanıldıktan sonra seyir halindeyken stop etti. Otomobil, yeniden çalıştırılamadığı için çekici yardımı ile servise çektirildi. Servis incelemesi sonucunda motor bloğunun pistonların vurması sonucu iki yerden delindiği tespit edildi. Aracın onarımı serviste tamamlandıktan sonra hasar bedelinin yüzde 60'ının otomobilin satışını yapan bayi tarafından karşılanacağı bildirildi. A.S. ise, otomobili servisten çıkarmak için ödediği 9.737 TL'nin tahsili konusunda Bursa'da yerel mahkemeye başvurdu. Kararın temyiz edilmesi sonrasında konu Yargıtay'a geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul otomobilin pistonlarının vurması sonucu motor bloğunun delinmesinin gizli ayıp olduğuna hükmetti.
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Yargıtay’dan sıfır otomobilde delik motor kararı
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