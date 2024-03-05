Yarım kalan inşaatlar için öneri: Bankalar garantör olsun

Birçok ilde müteahhidin çeşitli sebeplerle yarım bıraktığı konut projeleri binlerce mağdur yarattı. Sadece İstanbul'da natamam 100 bin konu olduğu belirtiliyor. Bu sorunların bir daha yaşanmaması için gayrimenkul sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Artaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, yeni bir yasal düzenleme önerdi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Çetinsaya, "100 bin yarım kalan konut yıllardır öylece bekliyor. Sorduğumuz zaman hukuka intikal etti deniliyor, ama ne zaman çözülecek belli değil. Vatandaş zor şartlarda aldı bu evleri, kimi ödemeler de tamamladı ama ortada ev yok. Devlet bu sorunu mutlaka çözmeli" dedi.Çetinsaya, önerisini şöyle özetledi: "Türkiye'de sistemin sağlıklı işlemesi için bankaların devreye girmesi şart. 100 konut üzerinde bir proje yapılacaksa, artık süreç banka kontrolünde ilerlemeli. Biz maketten ev satıyoruz. Vatandaş parayı bankaya ödemeli, firma da inşaatın ilerleme seviyesine göre ödemesini almalı. Emlak Konut GYO bunu yapıyor, bu model sektörün tümünde zorunlu olmalı. Böylece inşaatlar zamanında biter, firma satıştan gelen parayı keyfi harcayamaz." Müteahhitlerin yapılan düzenleme ile mali ve teknik tecrübesine göre sınıflandırıldığını hatırlatan Çetinsaya, "Mesela bir proje için A sınıfı belgen olmalı, ama yok. Yanına bu belgesi olan bir firmayı alıyorlar, göstermelik ortak yapıyorlar. İhaleyi, ruhsatı aldıktan sonra ayrılıyorlar. Her zaman yasaları arkadan dolanacak bir yol bulunuyor. Bunun önüne geçilmeli" dedi.ARTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya, 2024 yılı içerisinde toplam 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini teslim edeceklerini de söyledi. Bu projeler arasında Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle bulunuyor. Çetinsaya, "2 bin 602 konut ve 405 ticari üniteyi teslim edeceğiz. 2025 yılında da yaklaşık 5 bin konutluk 4 yeni projeye başlayacağız" dedi. Holding, Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla da deprem öncesi bölgeye uyarı gönderen ve otonom tedbir alınmasını sağlayan entegre bir sistem olan EDIS'e yatırım yaptı.