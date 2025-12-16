Yasa dışı bahisle mücadele karnesi! 4,5 milyar TL’lik işlem bloke edildi

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen uluslararası standartlara uyum kapsamında teknik yeterliliği arttırma ve uygulama etkinliğini güçlendirmeye yönelik önemli ilerleme kaydetti. Haziran 2024'teki FATF Genel Kurulu'nda gri listeden çıkan Türkiye, yasa dışı bahisle mücadele için yoğun çaba sarf ediyor. Yasa dışı işlem bilançosuna göre; 2024'te ertelenen işlem tutarı 2,2 milyar lira iken, 2025 Ocak-Kasım döneminde bu tutar 4,5 milyar liraya yükseldi. Böylece MASAK tarafından şüpheli görülen 4,5 milyar TL'lik işlem bloke edilmiş oldu. Ayrıca, 2024'te 232 bin 899, 2025 Ocak-Kasım döneminde ise 76 bin 187 internet sitesine erişim engellendi.
YURT DIŞI SAĞLAYICILARA DA ENGEL
2025 yılı Mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik/oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engeli getirilmeye başlandı. 2025 Mayıs-Kasım döneminde 12 bin 308 adet sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan 1.692 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.
EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Yasa dışı bahis faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" hazırlandı ve uygulamaya konuldu.
KRİPTODA ŞEFFAFLIK
FATF'in seyahat kuralı standardı doğrultusunda kripto varlık transferlerine ilişkin düzenlemelerle şeffaflık ve izlenebilirlik güçlendirildi. Mart 2025'te yayımlanan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların(KVHS) Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ" ile KVHS'lerin kuruluşuna, faaliyete geçmesine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Ayrıca sermaye yeterliliği ile saklama ve transfer işlemlerine ilişkin regülasyonlar yapıldı. Kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.