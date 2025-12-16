Yasa dışı bahisle mücadele karnesi! 4,5 milyar TL’lik işlem bloke edildi

KRİPTODA ŞEFFAFLIK

FATF'in seyahat kuralı standardı doğrultusunda kripto varlık transferlerine ilişkin düzenlemelerle şeffaflık ve izlenebilirlik güçlendirildi. Mart 2025'te yayımlanan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" ve "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların(KVHS) Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ" ile KVHS'lerin kuruluşuna, faaliyete geçmesine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ayrıca sermaye yeterliliği ile saklama ve transfer işlemlerine ilişkin regülasyonlar yapıldı. Kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.