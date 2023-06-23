Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek hesaplara yatırıldığını bildirdi. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği, engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesine ilişkin detayları paylaştı.Göktaş, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını belirtti. Bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödeneceğini bildiren Göktaş, yaklaşık 1.2 milyar lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla temmuza ilişkin ödemeleri öne çekerek 2.7 milyar lira ödeme yapacağız."