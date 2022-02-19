Yastık altı altın ithalatın yarısını engelleyecek

Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği Altın Tasarruf Sistemi
ile ilgili projeler de devreye girmeye başladı. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) tarafından hayata geçirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ile yıllık 100 ton yastın altı altının toplanması hedefleniyor. Türkiye'nin yıllık toplam altın ithalatının ortalama 200 ton olduğu hesaplandığında, yastık altı altınlarla ithalatın yüzde 50'sinin yastık altı altınlarla önlenmesi planlanıyor.
1.5 YIL ÖNCE BAŞLADI
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR) CEO'su Ayşen Esen
, 1.5 yıl önce çalışmaya başlayan KAD-SİS için güvenlikli bir sistem kurduklarını söyledi. Sistemin nasıl çalıştığına dair bilgi veren Esen, şunları anlattı: "KAD-SİS, kuyumcu, banka ve rafinerinin içinde yer aldığı, halkın her yerden ulaşabileceği bir sistem. Kapalı devre bir teknolojik altyapıya sahip. Bizim yazdığımız ve devlet tarafından desteklenmiş yazılıma kimse müdahale edemiyor. Kuyumcunun kendi başına hiçbir işlem yapma yetkisi yok. Bankalarda altın hesabı olan veya yeni açan vatandaş, altınını bankadaki altın mevduat hesabına Altın Değerleme Noktası'na giderek yatırabiliyor. Kamera kaydı önünde ekspertiz işlemleri yapılıyor. Kuyumcu altına parasal değerleme yapmıyor. Getirilen altınlar sisteme giriliyor. Vatandaştan alınan altın has altın olarak kaç gramsa vatandaşın bankadaki altın hesabına direkt geçiyor."
ALTIN OLARAK ÇEKİLEBİLİYOR
KAD-SİS'in tamamen güvenlikli olduğunu belirten Esen, "Hesabınızdan altın çekmek istediğinizde sistem ters olarak yine işleyecek. Mesela 2 gram altın çekmek istiyorsunuz, bankanıza bunu söylüyorsunuz, sizin telefonunuza bir şifre gönderiyor. Bu şifre ile birlikte 3 gün içinde istediğiniz Altın Değerleme Nokta'sından 2 gram altınınızı alabilirsiniz. İster yatırırken ister çekerken altınınız gram bazında altın olarak duruyor" dedi. Esen, kısa zaman içeresinde özel bankaların da sistemin içerisinde yer alacağını vurguladı. Esen, nemanın yüzde 2.5'lar mertebesine çıkarılmasını enerdikmerini söyledi.