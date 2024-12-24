Yastık altı paralar dijital varlıklara yöneldi

Misyon Bank Genel Müdürü Önder Halisdemir, dünyanın yastık altı parasının dijital varlıklara yöneldiğini söyledi. Halisdemir, "Dünya genelinde yatırımcılar 7/24 erişilebilir, yüksek giriş sermayesi gerektirmeyen dijital varlıklara akın ediyor. Bugün globalde dijital varlık yatırımcıları, 500 milyon sayısını aştı" şeklinde konuştu. 12 milyon Türk yatırımcısının da dijital varlıklara yatırım yaptığını anlatan Halisdemir, "Dünyada 500 milyon insanın yatırım yaptığı konulara çok inanmasak da ilgi çekti ve herkes bir dijital cüzdan sahibi oldu. Kripto alışverişini öğrendi, pazarı tanımladı ve bir parçası oldu. Bu ön gösterimle birazdan olacak olanları birbirine karıştırmamamız lazım. Bu ön gösterimde bankacıların 'Ya böyle şey olur mu? Bunların dayanak varlığı nedir? Bitcoin'in bile dayanak varlığı nedir?' tipi sorgulamaları oldu. Ama bu ön gösterimden sonra esas filmin başladığını görüyoruz" diye konuştu.

DÜZENLEME BAŞLADI

Artık buz dağının görünmeyen kısmının perde önüne çıktığını anlatan Halisdemir, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu dönemi başladığına dikkat çekti. Halisdemir, "Bu bambaşka bir dünyanın ve finansın kapısını açtı. Tokenizasyonda bireysel yatırım için sınırlar kalktı. Dolayısıyla ülkemizin de kaybedecek vakti yok. Bu işi fırsat ve risk zaviyesinden görebiliriz. Ülkemizin de yastık altı parasının çok hızlı biçimde dünyadaki varlıklara doğru akacağını öngörmeliyiz. Dolayısıyla ülkemizin kaybedecek günleri, haftaları yok. Bu sene yasamız çıktı. Sermaye Piyasası Kurumumuzda ikincil düzenlemelere başlıyor bu alanda ama dünya bizi beklemiyor" dedi.