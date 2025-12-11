Yat ihracatı Yenikapı’dan yelkenlerini açacak

Yenikapı Boat Show, 13–21 Aralık'ta Yenikapı Expo Center'da kapılarını açıyor. 350'nin üzerinde teknenin sergileneceği fuar, 600 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefliyor. 700'ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin ziyaretçi kayıt yaptırdı. Fiyatları 120 bin TL'den 45 milyon TL'ye kadar uzanan teknelerin arkasında, Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılan yüzlerce KOBİ, yan sanayi firması, tekne üreticisi ve teknoloji geliştiricisi bulunuyor. Motor parçalarından marin aksesuarlara, elektrik-elektronik sistemlerden mobilya ve döşemeye kadar geniş bir tedarik zinciri fuarla birlikte hareketleniyor. Gemi ve yat ihracatındaki ivme, doğrudan yerli üreticilere yeni pazarlar açıyor. 2025'in ilk 10 ayında sektör ihracatı 1.8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Sadece büyük tersaneler değil, yan sanayi şirketleri, marangozlar, metal işleyiciler, elektronikçiler, tekstil ve döşeme atölyeleri de bu büyümeden pay alıyor. Artı Fuarcılık CEO'su Murat Arslan, "Kuzey ülkelerine ciddi ihracat yapıyoruz. Bu başarı, sektördeki tüm üreticilere yeni sipariş kanalları yaratıyor. Çift haneli büyüme bekliyoruz" dedi. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz ise, "Amatör denizciliğin artması şart. İç denizler daha çok kullanılmalı. Bu kültür yayılırsa hem tekne hem hizmet ihracatımız ivme kazanır" diye konuştu.