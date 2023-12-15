Yatırım fonlarındaki tasarruf 2.1 trilyonu aştı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 2.1 trilyon lirayı, 64 portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklüğü de 3 trilyon lirayı aştı" dedi. Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 3. Portföy Yönetimi Zirvesi'ndeki konuşmasında, kurumsal yatırımcıların, sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının büyümesine verdikleri öneme işaret eden ve bu konudaki çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Gönül, bu açından 2023 yılının önemli bir yıl olduğunu belirtti.