Yatırım için krediyi Merkez’den alın

Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, dövize endeksli mevduat uygulaması başta olmak üzere yeni modele ilişkin atılan adımları anlatarak, "Ülkenin altyapı ile ilgili tüm sorunlarını çözdük. Bundan sonra zenginlikler milletin cebine yansıyacak" dedi. Bakan Nebati AK Parti
'nin kapalı grup toplantısında yaptığı sunumda yeni ekonomik modeli ve son gelişmeleri değerlendirdi.
İÇERİDE HAİNLER VAR
Dışarıdan gelen saldırıları artık önlediklerini ifade eden Nebati, "Ama içeride bazı spekülatörler veya adına hain diyebileceğimiz kişiler var. Onlar için de gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini incelediklerine değinen Nureddin Nebati, "Gerçek ihtiyaç sahipleri değil belli gruplar almış. Bunlar da götürüp dolara yatırmış. Artık buna meydan vermeyeceğiz. Gerçekten üretim amaçlı kullanmak isteyenlere vereceğiz" diye konuştu. Yatırım yapmak isteyenlere 'Merkez Bankası
'ndan al kredini' diyeceklerini kaydeden Nureddin Nebati, "Daha düşük faizle kredi verilecek. Mesela, yüzde 14 ise daha düşük verilecek. Yeter ki, yatırım yapsın. Doğrudan yabancı sermaye girişi müthiş şu anda" dedi.
FİYATLARI TAKİP EDECEĞİZ
AK Parti Grup Toplantısı
'nın çıkışında soruları yanıtlayan Nebati, bir gazetecinin kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığını söylemesi üzerine, "Bakanlık kendisini gösterecektir" dedi. Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi
'nin ikinci toplantısı, bugün Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek.