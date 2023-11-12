Yatırımcı güveni geri geldi

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı güvenindeki artışın sermaye girişine yol açacağını söyledi. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ile Körfez Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)- Türkiye Ekonomik Forumu 2023" İstanbul'da gerçekleştirildi. Şimşek, etkinliğin açılışında, Türkiye-KİK işbirliği alanları, Türkiye ekonomisinin görünümü ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını içeren sunum yaptı.Türkiye ekonomisinde uygulanan makroekonomik politikalar ve yapısal reform gündemi hakkında da bilgi veren ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Şimşek, "Orta Vadeli Program, makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek" ifadelerini kullandı.Etkınliğekatılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Türkiye'nin ana ticaret ortaklarından biri olan Körfez Bölgesi; Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'da iş yapan firmalar için günümüzde önemli bir bölgesel merkez görevi görmektedir. 2002 yılında KİK ülkeleri ile 2.1 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizin 2022 yılında 22.7 milyar dolara çıkması da bunun önemli bir göstergesidir. Bu kapsamda Suudi 2030 Vizyonu, Abu Dhabi 2030 Vizyonu, Katar Ulusal 2030 Vizyonu, Bahreyn 2030 Ekonomik Vizyonu, Kuveyt 2035 Vizyonu ve Umman 2040 Vizyonu bizler için önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi. UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil ise, zirvenin, iktisadi alandan başlamakla birlikte Körfez Ülkeleri ve Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi.