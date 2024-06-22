Yatırımcısının yüzünü güldürdü

2023'ü sektörün üzerinde büyüme ile kapatan, 2024'e de güçlü başlangıç yapan Türkiye Sigorta, yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Türkiye Sigorta'nın 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal verilerine göre, şirket BIST 100 endeksi içindeki en hızlı büyüyen firmalar arasında yer alıyor. Aktif büyüklüğünde yüzde 50'yi aşan bir artış kaydeden Türkiye Sigorta, yatırımcılarına en fazla kazanç sağlayan firmalardan biri oldu. Prim üretimindeki artış sayesinde, Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü son bir yılda yüzde 137 oranında büyüyerek hisse performansına katkı sağladı.Güncel verilere göre, Türkiye Sigorta'nın hisse fiyatı son bir yılda yüzde 606 oranında artış göstererek yatırımcılarına 6 kat kazandırdı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şirketlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sergilediğini, bu büyümenin paydaşlarının katkısıyla ülke ekonomisine ve yatırımcılarına fayda sağlamaya devam edeceğini vurguladı.2024 yılının ilk çeyreğini beklentilerin üzerinde finansal başarılara imza atarak tamamlayan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 6 milyar TL net kâra ulaşırken, hayat ve hayat dışında toplamda 6.3 milyon poliçe üretti. Şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam etti. Yılın ilk çeyreği itibarıyla şirketin öz kaynak kârlılığı yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.