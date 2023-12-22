Yatırımcıyı korumak bizim görevimiz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Şirketlerin piyasadan 79.3 milyar TL fon sağladığını belirten İbrahim Ömer Gönül, "Borsa yatırımcı sayısı, 8.6 milyon ile tüm zamanların zirvesini gördü. 20 Aralık 2023 itibarıyla 54 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu şirketlerin 19'u imalat, 9'u enerji, 9'u GYO, 4'ü finansal kuruluş, 3'ü tarım alanında ve 10'u diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir" dedi. SPK Başkanı Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirketler piyasadan 79.3 milyar TL fon sağladı. 2022'de 40 ve 2021'de 52 şirket halka arz edilmişti. Sadece halka arzlarla değil bunun yanında 33 şirket de bedelli sermaye artırım yoluyla piyasadan yaklaşık 76.8 milyar TL fon temin etti. 2023 yılının başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı TL cinsinden yaklaşık 709.8 milyar TL'dir. Söz konusu fonun 356.9 milyar TL'si yurtiçi borçlanma yoluyla 352.9 milyar TL'si yurtdışı borçlanma yoluyla sağlandı."Kurul olarak sermaye piyasaları kanalıyla şirketlere finansman imkânı sağlarken, yatırımcıların korunmasının da öncelikli görevlerinden olduğunun altını çizen Gönül, "2023 yılının 11 ayında 212 kişiye işlem yasağı, 90 kişiye 195 milyon lira tutarında idari para cezası verildi. 9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Buna dünkü bültendeki rakamlar dahil değil. Biliyorsunuz orada da oldukça ciddi bir yaptırım getirdik. Bizim tedbirlerimizin yanı sıra Borsa İstanbul'u görevlendirdiğimiz tedbir yönetim sistemi kapsamında 699 tedbir uygulandı" açıklamasını yaptı.Gönül, yapay zekâ kullanımı ve diğer konularda işbirliklerinin devam ettiğini, bunlarla birlikte sermaye piyasasında oluşabilecek olağanüstü hareketlerin de anında tespit edilebileceğini söyledi. SPK Başkanı Gönül, "Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yönetim sürecinde şeffaflığın artırılması amacıyla dünyada kullanılan ve kurumsal yatırımcılarda henüz bizde hayata geçmemiş olan stewardship olarak bilinen sorumlu yönetim ilkelerinin fonlarda uygulanması için gerekli çalışmaları başlattık" ifadesini kullandı.Gönül, e-Başvuru projesinin hayata geçirildiğini ve böylece başvuruları elektronik ortamda almaya başladıklarını anımsattı. İlk önce yatırım ortaklıkları ve kurumsal yatırımcıların başvurularının alınmaya başlandığını dile getiren Gönül, "2024 yılında tüm başvuruları bu sistemden alabileceğiz. Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile birlikte çalıştığımız risk merkezi projemizin de sonuna geldik. Parça parça hayata geçmeye başlayan risk merkeziyle birlikte sermaye piyasaları başta olmak üzere genel görünümde olan bütün riskleri analiz etme şansımız olacak. Bunun yanı sıra üniversitelerle işbirliği yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.