Yatırımlar hızlanacak arsa fiyatları düşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayi yatırımlarına güçlü ivme kazandıracak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm boş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören ve sanayide yatırımları daha da hızlandıracak düzenlemenin ilk uygulaması başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB'de 1.484 fabrika için 20.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eş zamanlı olarak dün ilk kez gerçekleşti. 6 OSB'de ise 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuldu. Böylece toplamda 22.1 milyon metrekare ve 1.600 yatırım yeri tahsisi imkânı tanınacak. Yönetmelikle düzenli olarak yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller düzenli şekilde duyurulacak. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri her ay çevrim içi tahsise açılacak. İlk ilanlar, yatırımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve OSB'ler tarafından koordineli şekilde duyuruldu.Dün itibarıyla başlayan ve 28 Ekim'e kadar sürecek olan arsa tahsisi başvuruları, meydip.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Yine bu adres üzerinden tahsis yapılacak alanların harita bilgilerine de ulaşılabilecek. Tahsis şartları, her parsele ilişkin metrekare fiyatları ile OSB'ye özgü diğer detay bilgiler, OSB'lerin kendi internet sayfalarından paylaşılacak. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye'deki tüm boş OSB parselleri, çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulacak.Heyet tarafından tahsis başvuruları ele alınırken puanlama yapılacak. Puanlama, özel hazırlanan bir değerlendirme tablosuna göre gerçekleştirilecek. Tablodaki kriter sayısı, OSB'den OSB'ye değişiklik gösterebilecek. 100 puan üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerde, firmanın teşvik durumundan yenilenebilir enerji kullanımına kadar birçok alt başlık yer alacak. Ayrıca değerlendirme kapsamında firmaya 0-25 arası puan da verilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için OSB'lerde yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi. Kacır, şunları kaydetti: "Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek. Ayrıca 6 OSB'de de 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuluyor. Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenlemeyle hem yatırımların hızlanmasını hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB'ler daha şeffaf yönetilecek. Hayırlı olsun."