Yatırımlara uzun vadeli TL kredi sinyali

BU yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası
, karar sonrası yayımlanan metinde üç kritik mesaj verdi. TCMB
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
başkanlığında toplanan PPK,
TL yatırım kredilerinin önemine dikkat çekerken, enflasyonda gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkili olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca liralaşma stratejine atıf devam etti. Analistler verilen mesajları, önümüzdeki dönemde selektif kredi politikalarına ağırlık verileceğinin sinyali olarak değerlendirdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasaları üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği kaydedildi.
BU YIL CARİ FAZLA VERİLECEK
Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığı belirtilerek, cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesinin öngörüldüğünün altını çizidi. Açıklamada, "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası
yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir" denildi.
20 MİLYARLIK KREDİ LİMİTİ
TCMB'nin salgın döneminde başlattığı yatırım taahhütlü avans kredisinin faizi, politika faizinin 150 baz puan altında bulunuyor. Yatırım taahhütlü avans kredisinin tutarı 2.7 milyar lira iken, mevcut limit 20 milyar TL, firma bazlı limit 400 milyon TL olarak kullandırılıyor. Azami 10 yıl vadeli krediler, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
aracılığıyla veriliyor.
3 KRİTİK MESAJ
Cari dengedeki iyileşmenin devamı için uzun vadeli TL yatırım kredileri önemli rol oynayacak.
Enflasyonda yakın dönemde yaşanan yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları da etkili oldu.
Tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden çerçevenin gözden geçirme süreci sürüyor.