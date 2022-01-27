Yavuz Karadeniz’de göreve başlayacak

TÜRKİYE'NİN en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştiren Fatih
, kuyu kazma görevini tamamladı. Kuyu tamamlama işlerini ise bölgede bulunan Kanuni
ve mart ayı içinde göreve başlayacak olan Yavuz gemisinin tamamlaması bekleniyor. Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak. Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Böylece, Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz
gazının kullanıma sunulmasını hızlandırmak için eş zamanlı çalışma yürütecek.
YENİ ARAMALARA BAŞLAYACAK
Fatih sondaj gemisi
şu anda Türkali
-7 kuyusunu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor. Sakarya Gaz Sahası
ve Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 1 süreci tamamlanacak. Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak. Karadeniz'deki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.
170 KM UZUNLUĞUNDA BORU HATTI DÖŞENECEK
KARADENIZ'IN yaklaşık 170 kilometre açığında bulunan üretim tesisinden karaya doğalgaz taşıyacak boru hattının yapımı öncelikle kıyı kesimden başlayacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor. Hat için ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20'si Filyos Limanı'na ulaşırken kalan kısmın yaklaşık 10 seferde 2022 Haziran ayına dek taşınmış olacağı öngörülüyor.