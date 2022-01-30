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Giriş Tarihi: 31.1.2022

Yedek parça sorunu devam ediyor

Yedek parça sorunu devam ediyor
PANDEMİDE ortaya çıkan tedarik problemleri otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Otomobil dışında yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntı bu yıl da devam ediyor. Gümrüklerdeki gecikmelerin de etkisiyle özellikle Uzakdoğu menşeili yedek parçaların ithalatında gecikmeler yaşanıyor. Bu yüzden tamirat işleri uzuyor, otomobil sahipleri uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Ziya Özalp, gümrüklerde yaşanan problemlerin yükselişe geçtiğini söyledi. Özalp,"İthalat ve gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaç olan parçalarda bulunabilirlik riskine yol açmaya devam edecek" dedi.
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Yedek parça sorunu devam ediyor
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