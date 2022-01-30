Yedek parça sorunu devam ediyor

PANDEMİDE ortaya çıkan tedarik problemleri otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Otomobil dışında yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntı bu yıl da devam ediyor. Gümrüklerdeki gecikmelerin de etkisiyle özellikle Uzakdoğu
menşeili yedek parçaların ithalatında gecikmeler yaşanıyor. Bu yüzden tamirat işleri uzuyor, otomobil sahipleri uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri
Derneği Başkanı Ziya
Özalp, gümrüklerde yaşanan problemlerin yükselişe geçtiğini söyledi. Özalp,"İthalat ve gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaç olan parçalarda bulunabilirlik riskine yol açmaya devam edecek" dedi.