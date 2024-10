YEKA RES-2024 yarışması Resmi Gazete’de!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı (YEKA RES-2024) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne, Kırklareli ve Sivas'taki toplam 1200 megavat elektrik gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 5 rüzgar enerjisine dayalı yarışma yapılacak.

Her biri için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı ise kilovatsaat başına 3,50 dolar/cent olarak belirlenen yarışmalarda, taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak ilan edildi.

Serbest piyasada satış süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 72 ay, elektrik enerjisi alım süresi ise serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak belirlendi.

Elektrik enerjisi alım süresi boyunca Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller yarışmayı kazanana Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ödenecek.

Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler başvurabilecek.

Yarışmalara başvurabilmek için gerekli diğer şartlar ve istenen belgelerin yer aldığı şartname, idarenin internet adresinde yer alan "duyurular" kısmından temin edilebilecek.

Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 50 bin lira olarak belirlendi. Birden fazla yarışma başvurusu yapılması halinde her bir yarışma için ayrı makbuz veya dekont sunulacak ve her ne surette olursa olsun şartname temini için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Her bir yarışmaya katılabilmek için başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 20 bin dolar tutarında teminat mektubu idareye sunulacak.

Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 50 bin dolar tutarında teminat mektubu idareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

Başvurular, 21 Ocak 2025'te 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresine elden teslim edilecek. Yarışmaların yeri, tarihi ve saati ise idarenin internet adresinde ilan edilecek.