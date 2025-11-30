Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nce (ASKON) iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen, Sanayiyle Büyüyen Türkiye - ASKON 2053 Vizyon Zirvesi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkânlarıyla, kendi yetkinlikleriyle, kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğu. Şimdiye kadar yaptıklarımız, bundan sonrasında yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise startupların desteklenmesi, teknoloji kümelenmelerinin artırılması ve üniversite- sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesinin 2053 vizyonlarının en kritik başlıkları arasında olduğunu söyledi.