Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:25

Yeni Fed başkanı ne zaman açıklanacak? Trump kritik faiz kararı öncesi tarih verdi

ABD Başkanı Trump'ın, görev süresi dolan Fed Başkanı Powell'ın yerine atayacağı isim merak konusu olmayı sürdürüyor. Kritik faiz kararı öncesinde Trump, Fed'in başına getireceği ismi açıklayacağı tarihi duyurdu.

Küresel piyasalarda tüm dikkatler Aralık ayında faiz indirimine gitmesi beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) kritik kararına odaklanırken, Fed Başkanlığı için Trump'tan dikkat çeken açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, 2026 yılında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Powell'ın yerine gelecek ismi duyuracağı tarihi açıkladı. Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanını açıklayacağız" dedi.

TRUMP FED İÇİN TARİH VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, "Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız" diye konuştu.

10 KİŞİDEN BİRİNİ SEÇTİ

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu belirtti. Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik" ifadesini kullandı.

