Yeni tutarlar belirlendi! Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak

ALDATICI VE YANILTICI REKLAM CEZALARI

Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 69 bin 411 lira, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 1 milyon 388 bin 526 lira olacak.

Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694 bin 263 lira, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 347 bin 128 lira, yerel düzeyde radyo, kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 34 bin 701 lira idari para cezası uygulanacak.