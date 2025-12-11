Yeniden yükselen Bitcoin’e Fed darbesi! Amiral kripto para sert düştü

Ekonomik belirsizlikle artan güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle elde ettiği kazançları geri veren Bitcoin, kritik faiz kararı sonrasında sert dalgalandı.

AYAĞA KALKAN BİTCOİN YENİDEN DÜŞTÜ

120 bin dolar eşiğinden sert düşüşle 86 bin dolara kadar inen Bitcoin, faiz kararı öncesi yükselişe geçmişti. 94,448 dolara kadar yükselen Bitcoin, faiz kararının ardından ileriye dönük temkinli mesajlarla yeniden 90 bin dolar eşiğinin altına indi.

Yüzde 2,9 değer kaybederek 89.438 dolara kadar gerileyen Bitcoin,, ardından 90.200 dolar bandında kadar kısmen toparlandı.

FED'DEKİ GÖRÜŞ AYIRILIKLARI, TEPKİYİ SINIRLADI

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda federal fonlama oranını %3,5-%3,75 aralığına indirdi. Alınan karar 9'a karşı 3 oyla kabul edildi. İki bölgesel Fed başkanı indirime karşı çıkarken, Fed Guvernörü Stephen Miran 50 baz puanlık daha büyük bir indirim önerdi. Bu görüş ayrılıkları, piyasaların karara dair ilk olumlu tepkisinin sınırlı kalmasına neden oldu.