Yenilenebilir enerji kurulu gücünde rekor

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2 bin 858 megavat artışla 2023 yılı sonu itibarıyla 106 bin 668 megavata yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023'te 2 bin 845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı gerçekleştirdiklerini belirterek "2023'te toplam kurulu güç artışının yüzde 99.5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık" dedi. 2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 858 megavatlık kurulu güç artışının yüzde 99.5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59 bin 236 megavata çıkarmış olduk" ifadelerini kullandı. 2023'te 326.3 teravatlık elektrik üretimi gerçekleştiğini belirten Bayraktar, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı yüzde 42 oldu. Kurulu güç içindeki payı ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz 2035'te yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını yüzde 65'e, üretim içindeki payını ise yüzde 55'e yükseltmek" dedi.