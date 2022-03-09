Yenilenebilir enerjide çabalar meyvelerini vermeye başladı

TÜRKİYE'DE Leasing sektörünün halen 22 oyuncu ile faaliyet gösterdiğini belirten FKB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, "2021'de sektörün aktif büyüklüğü yüzde 50.9'luk artışla 106 milyar TL'ye, leasing alacakları yüzde 45.3 artışla 83.2 milyar TL'ye, özkaynakları yüzde 17.2 artışla 14.5 milyar TL'ye yükseldi" dedi. 2020'ye göre TL bazlı bakıldığında leasing işlem hacminin yüzde 56.3 artarak 36.5 milyar TL'ye çıktığını ifade eden Çabuk, "Dolar bazlı bakıldığında ise işlem hacmi yüzde 21 artışla 4 milyar dolara ulaştı. İşlem adetleri önceki yıla göre yüzde 43.1 artışla 19 bin 753'e yükseldi" diye konuştu.
GES'LERDE KULLANIM ARTTI
Yenilenebilir enerji
alanında leasing firmalarının yoğun çabalarının meyvelerini vermeye başladığına dikkat çeken Çabuk, "2020 yılında yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanlarının payı yüzde 4 iken söz konusu pay yüzde 5.3'e yükseldi. Bu yıl, enerji maliyetlerindeki değişimin de etkisi ile yenilenebilir enerji alanındaki, özellikle de çatı GES'lerdeki leasing kullanımının daha da artmasını bekliyoruz" tespitinde bulundu.
TURİZM VE HİZMET İVMELENİR
Çabuk önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini, "İş ve inşaat makineleri, tekstil, turizm, tarım, metal işleme ve diğer makine ekipman yatırımlarının, özellikle de ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik sektörlerin yatırımlarının artabileceğini öngörüyoruz. Rusya
- Ukrayna
süreci şu an için bir miktar belirsizlik oluştursa da sektörel açıdan turizm ile hizmet sektörünün ivmelenebileceğini öngörüyoruz. Son iki yılda olduğu üzere TL cinsi Leasing işlemlerinin payının 2022 yılında artması, bir anlamda kamunun politikalarına paralel şekilde liralaşma eğiliminin sürmesi bekleniyor" şeklinde özetledi. Çabuk, 2022'yi 4 milyar 100 milyon dolar ile 4 milyar 250 milyon dolar arasında bir işlem hacmi ile kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.
KKDF YÜKÜ KALDIRILSIN
Çabuk, sektörün sağlıklı ve daha hızlı büyüyebilmesi için önerilerini şu şekilde sıraladı: "Ortalama vadesi 3 yıldan kısa olan yurtdışı krediler üzerindeki KKDF yükünün kaldırılması, yurtiçi bankalardan alınan kredilerde BSMV yükünün hafifletilmesi, bono ve tahvil ihraçlarında banka ihraçlarında da olan düşük stopaj imkânının sektöre de tanınması, teşvikli işlemlerde leasing şirketleri üzerindeki sorumluluğun kaldırılması hususlarını öncelikli düzenlemeler olarak görüyoruz."