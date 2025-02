Yerel marketlerden ramazan indirimi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), binlerce üründe fiyatları sabitleme ve bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirim uygulama kararı aldı. 66 üye marketin bulunduğu derneğin 2 bin 700 şubesinde Ramazan ayı boyunca indirim ve fiyat sabitleme uygulaması hayata geçirilecek. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere ramazan ayı boyunca binlerce üründe fiyatları sabitleyeceklerini, bazı ürünlerde de yüzde 25'e varan indirimlerin uygulanacağını bildirdi.

FIRSATÇILARA KARŞI ÖNLEM

Ramazan ayı boyunca fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruyacaklarını belirten Güzeldere, şunları anlattı: "Bakliyattan makarnaya, çorbadan una, sıvı yağlardan konservelere, salçalardan sos gruplarına, pasta malzemelerinden dayanıklı süt ürünlerine, şarküteriden hurmalara, gazlı içeceklerden atıştırmalık ürünlere, çaydan kahve çeşitlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine, çocuk bezlerinden deterjanlara ve züccaciye grubuna kadar yüzlerce kategoride, binlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitledik. Tüketicilerimiz kampanyaları geçici görerek arztalep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamasınlar. Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından gönül rahatlığıyla alışverişlerini günlere yayabilirler. Kampanyalarımız her gün devam edecek ve kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebilecekler."



KIRMIZI ET FİYATLARI SABİTLENDİ

FARUK Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokol çerçevesinde ocak ayından itibaren ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini hatırlattı. Hanelerin bereketini daha da artırmak için diğer ürünlerde de benzer uygulamaya gittiklerini anlatan Güzeldere, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemzi ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla yaptığımız indirim ve fiyat sabitlemeleriyle megakentte tüm hanelere temas edebiliyoruz. Kampanyamızı, İstanbul'un dört bir yanındaki zincir marketimizin şubelerinde görebileceksiniz."