Yerli havacılık motorlarına yerli motor yağları

TEI-TUSAŞ'ın geliştirdiği ilk milli helikopter Gökbey'in motoru TEI-TS 1400'de kullanılacak olan gaz motor yağlayıcı ile ilgili işbirliği anlaşması, TEITUSAŞ ile Koçak Petrol arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden SAHA EXPO'22 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda imzalandı. Düzenlenen imza töreninde konuşan TEI-TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayiinde yerli tedarikçilerin önemine dikkat çekerek bu konuda her türlü desteği sağladıklarını söyledi. 2014 yılında göreve geldiğinde KOBİ'lere dağıttıkları iş oranı yüzde 11.8 iken, pandemi döneminde bunu yüzde 46'ya kadar çıkarmayı başardıklarını kaydeden Akşit, şu anda ise yerli firma oranının yüzde 44 olduğunu belirtti. Speedol firmasıyla yapılan iş birliğinin motorda kullanılan yağlarla ilgili olduğunu ifade eden Akşit, "Önce pistonlu motorlardan başladık. Bizim pistonlu dizel serimiz olan PD-170 için motor ve şanzıman yağı geliştirdiler. Bunların hepsinin testleri, ekibimiz tarafından yapıldı. Bundan sonra inşallah jet motorları yağlarının Türkiye'de geliştirmesi ve üretilmesiyle ilgili de bir iş birliği yapmak için buradayız" dedi.TEI-TUSAŞ ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Koçak Petrol Genel Müdürü Yusuf Koçak da TEI'nin destekleri ile ilk yerli ve milli turbodizel havacılık motorumuzun yağlarının üretimini Speedol Koçak Petrol Gebze / Kocaeli tesislerinde başardıklarını söyledi. Bu yağların TEIPD170' de halihazırda kullanılmaya başlandığını vurgulayan Koçak, "Yeni muadil gaz türbin yağı projesi tamamlandığında, bu motorlara ait motor yağlarını da yerli ve milli olarak üretmiş olacağız. Bu vesile ile TEI'ye, Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve ekibine, SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah ürünlerimiz diğer motorlarda da başarıyla testten geçer" diye konuştu.